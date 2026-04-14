ア・リーグ西地区のアストロズは13日（日本時間14日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に2－6で敗戦。ライバルとの4連戦に全敗し8連敗、借金5で地区最下位に沈んでいる。試合前には、今季加入した今井達也投手を「右腕の疲労」により15日間の負傷者リスト（IL）入りと発表。オールスター遊撃手のジェレミー・ペーニャ内野手もハムストリングの張りで10日間のIL入りとした