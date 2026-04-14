ア・リーグ西地区のアストロズは13日（日本時間14日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に2－6で敗戦。ライバルとの4連戦に全敗し8連敗、借金5で地区最下位に沈んでいる。

試合前には、今季加入した今井達也投手を「右腕の疲労」により15日間の負傷者リスト（IL）入りと発表。オールスター遊撃手のジェレミー・ペーニャ内野手もハムストリングの張りで10日間のIL入りとした。開幕から主力選手に離脱者が続出している。

■借金5で西地区最下位に

今井は11日（同12日）のマリナーズ戦で初回に1アウトしか取れず大乱調で降板。登板翌日にチームから離れて、地元ヒューストンで精密検査を受けると球団から発表があった。同13日（同14日）には「右腕の疲労」により15日間のIL入り。復帰は現在未定となっている。

また、同日には若手スターのペーニャもハムストリングの張りで10日間のIL入り。ここまでアストロズは、ローテーションの柱ハンター・ブラウン投手とクリスチャン・ハビエル投手が右肩の張りで離脱。12日（同13日）に先発したコディ・ボルトン投手も背中の張りを訴え、追加検査をすると報じられている。

離脱者が続出したアストロズは、8年ぶりにマリナーズとの4連戦に全敗し目下8連敗中。優勝候補の一角が「借金5」で西地区最下位に沈んでいる。