NTTなど10社が東京都の日比谷公園隣接エリアで推進する内幸町一丁目街区再開発で、街区名称が「HIBIYA CROSSPARK（日比谷クロスパーク）」（千代田区内幸町）と決まった。都心最大級となる延べ床面積約110万平方メートルの大規模複合開発で、2028年度に南地区のタワー、2031年度に中地区のNTT日比谷タワーが完成する予定。【こちらも】川崎の登戸駅前再開発、38階建ての複合ビル着工へ完成は2029年度新名称は多様な価値観が