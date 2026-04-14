俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月14日、自身のInstagramを更新。工藤さんの誕生日を祝福しました。【写真】Koki,＆工藤静香＆愛犬愛犬との仲良しショットKoki,さんは「Happy birthday to the best mum in the world（世界一のお母さん、お誕生日おめでとう）」と祝福し、3枚の写真を投稿。1枚目は、愛犬と工藤さんとのスリーショットです。また2枚目では、床に寝転んだ工藤さんと添い寝をす