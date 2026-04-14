14日の参議院外交防衛委員会で、社民党党首の福島みずほ議員が、12日の自民党大会に自衛官が出席したことについて、小泉進次郎防衛大臣を厳しく追及した。【映像】福島みずほ議員「完璧に開き直りです」と反発する瞬間福島議員は質疑開始早々、「正装して、そして肩書も紹介された人のどこが私人なんですか」と質問。これに対し小泉防衛大臣は「（自衛官には）制服着用義務というのがありますので、公務でなくとも、自衛官が制