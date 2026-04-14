歌手・工藤静香が１４日、５６歳の誕生日を迎えた。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）、次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）はそれぞれ、自身のＳＮＳで母の思い出写真を投稿し、祝福した。子供の頃からお茶目で変顔写真の多いＣｏｃｏｍｉは、「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります。」と幼少期のＣｏｃｏｍｉが油絵を描く母の後ろで思いっきり変顔