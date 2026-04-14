歌手・工藤静香が１４日、５６歳の誕生日を迎えた。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）、次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）はそれぞれ、自身のＳＮＳで母の思い出写真を投稿し、祝福した。

子供の頃からお茶目で変顔写真の多いＣｏｃｏｍｉは、「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー ※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります。」と幼少期のＣｏｃｏｍｉが油絵を描く母の後ろで思いっきり変顔をしている写真を公開。Ｋｏｋｉ，は「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｍｕｍ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ♥」と自身との２ショットや愛犬を可愛がる写真を添えた。

Ｃｏｃｏｍｉの写真は自宅で撮影されているようで、背後の棚のようなところには、「ｌａ ｇｏｎｊｕｇａｉｓｏｎ」とフランス語の活用を記した可愛らしい子供向けと思われる動詞の活用形ポスターが貼られている。「ａｖｏｉｒ」（持つ）の活用形などが書かれており、楽しくフランス語を学ぶ環境が伝わってくる。なお、Ｋｏｋｉ，はフランス語が得意という。