開幕前、ほとんどの解説者がヤクルトを最下位に予想していた。2023年から３年連続Ｂクラスに沈み、昨年は最下位。さらに、主砲の村上宗隆がメジャーに移籍し、キャンプ中に主力選手の故障が相次いだことも大きな理由だろう。だが開幕すると下馬評を覆し、ここまで（４月13日現在、以下同）10勝４敗と好スタートを切り、首位・阪神と0.5ゲーム差の２位につけている。プロ初勝利を挙げた廣澤優（写真左）を称える池山隆寛監督p