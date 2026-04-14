プログラマー兼デザイナーのblinry氏が自作コーラのレシピをGitHubで公開し、写真付きで作り方を解説しています。GitHub - blinry/soft-drink-recipes: A collection of DIY soft drink recipes. · GitHubhttps://github.com/blinry/soft-drink-recipes?tab=readme-ov-fileDIY soft drinkshttps://blinry.org/diy-soft-drinks/blinry氏が作るのはカフェインゼロ・カロリーゼロのコーラで、まず濃縮液を作ってから目的の濃さに