国内に376店舗を展開する定食レストラン「やよい軒」は4月21日、人気の中華2品を一つにした新メニュー「〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」(税込1,140円)を発売する。■麻婆豆腐×麻婆茄子を一度に楽しめる新定食「〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」は、なめらかな豆腐に旨味たっぷりの麻婆あんを絡めた“麻婆豆腐”と、ジューシーな茄子にコク深い味わいをまとわせた“麻婆茄子”を一度に楽しめる定食。豆板醤（トウバンジャン）や香辣醤（