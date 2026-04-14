【やよい軒】麻婆豆腐×麻婆茄子を一皿に　四川風「麻婆茄子豆腐定食」登場

国内に376店舗を展開する定食レストラン「やよい軒」は4月21日、人気の中華2品を一つにした新メニュー「〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」(税込1,140円)を発売する。

■麻婆豆腐×麻婆茄子を一度に楽しめる新定食

「〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」は、なめらかな豆腐に旨味たっぷりの麻婆あんを絡めた“麻婆豆腐”と、ジューシーな茄子にコク深い味わいをまとわせた“麻婆茄子”を一度に楽しめる定食。

豆板醤（トウバンジャン）や香辣醤（シャンラージャン）のピリッとした辛みと豊かな香りに、特製赤味噌のコクと旨味を重ね、奥行きのある味わいに仕上げた。ごはんが進むしっかりとした味付けながら、幅広い層が楽しめる辛さとしている。

〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食

■より刺激的な「辛旨」仕様も展開

さらに、より刺激的な辛さを求める人に向けて「〜四川風〜辛旨・麻婆茄子豆腐定食」も用意。辛さの中にも旨味を感じられる、クセになる味わいが特徴だ。

【4種ラインアップの画像はこちら】麻婆茄子豆腐定食の「辛旨」バージョン・から揚げ付き

■から揚げ付きのボリューミーな定食も

しっかりと食べたい人には、から揚げを添えたボリュームメニューもラインアップ。「【から揚げ小鉢付】〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」「【から揚げ小鉢付】〜四川風〜辛旨・麻婆茄子豆腐定食」を取りそろえる。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

・〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食 1,140円

・【から揚げ小鉢付】〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食 1,400円

・〜四川風〜辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1,210円

・【から揚げ小鉢付】〜四川風〜辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1,470円