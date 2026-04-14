【グランデスケール マガツキ [橘花]】 4月16日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール マガツキ [橘花]」を4月16日11時より予約受付を開始する。 本商品は同社が展開する「フレームアームズ・ガール」より「マガツキ [橘花]」をグランデスケールで立体化したもの。 元キットからサイズアップが施され、成型色の色分けもさ