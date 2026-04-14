4月13日（現地時間12日）、NBAはレギュラーシーズンの全試合が終了した。NBAドラフト2025の1巡目全体4位でシャーロット・ホーネッツに加入した新人のコン・カニップルは、3ポイント成功数で記録しリーグトップに輝いた。 デューク大学でクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）とともに全米大学バスケ界を席巻したカニップルは、得意のアウトサイドシュ}