スターバックスの一部店舗で味わえる「プリンチ」のパンやデザートなどをご存じだろうか。プリンチは、1985年にイタリア・ミラノにオープンしたベーカリー。日本では、東京の「プリンチ代官山T-SITE」や「スターバックス・リザーブ・ロースタリー東京」をはじめ、国内12店舗でのみ味わうことができる。そのプリンチ、これまで首都圏のみだったのが、2026年4月、西日本にも初出店した。スターバックスが手掛ける新業態のカフェベー