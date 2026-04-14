星宮すみれが、14日発売の『週刊SPA！』内の「グラビアン魂」に登場した。【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季Mカップの圧倒的超乳の持ち主である星宮。過去登場したグラドルたちと比較しても明らかに規格外と呼べるそのボディに、みうらじゅんとリリー・フランキーは感嘆の声を上げた。■星宮すみれ1997年、神奈川県生まれ。T153B130W85H108。Mカップの超乳グラドルとして、昨年デビュー