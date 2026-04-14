韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年4月13日、日本プロ野球界における韓国選手と台湾選手を比較し、両国の現状を「対照的」と評した。3年総額15億円でソフトバンクと契約同メディアは、日本野球機構（NPB）のソフトバンクに所属する台湾出身の徐若熙投手（25）に注目した。徐は、高校卒業後の19年に、台湾プロ野球リーグの味全ドラゴンズにドラフト1位指名されて入団。最速158キロを誇る右腕で、味全ドラゴ