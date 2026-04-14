パーソルキャリア株式会社が運営する「doda（デューダ）」は、2025年1月～12月の間、「doda」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソンを対象に、転職を実現した時の平均年齢を男女別や転職前の職種別で調査し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 調査結果の詳細：転職者の平均年齢調査【2025年版】 本ニュースのサマリー 2025年