パーソルキャリア株式会社が運営する「doda（デューダ）」は、2025年1月～12月の間、「doda」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソンを対象に、転職を実現した時の平均年齢を男女別や転職前の職種別で調査し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

調査結果の詳細：転職者の平均年齢調査【2025年版】

本ニュースのサマリー 2025年に転職した人の平均年齢は32.9歳で、3年連続で上昇 転職者の年代別割合では「24歳以下」と「40歳以上」の割合が過去3年間で大きく増加 転職平均年齢が最も高いのは「コンサルタント／不動産専門職」（37.0歳）、最も低いのは「販売／サービス系」（30.8歳）

2025年に転職した人の平均年齢は32.9歳で、3年連続で上昇

2025年に転職した人の平均年齢は32.9歳であった。前回2024年調査からは＋0.2歳とやや上昇し、調査開始時の2022年からの推移では3年連続で上昇した。男女別に見ても、男性が33.8歳、女性が31.4歳となり、2022年比、2024年比ともに全体と同様の結果となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年4月13日 ニュースリリースより引用

転職者の年代別割合では「24歳以下」と「40歳以上」の割合が過去3年間で大きく増加

転職者の年代別割合は前回と同様に、「20代後半」が最も高く、次いで「30代前半」となった。

一方で「24歳以下」の割合は11.6%となり、2022年比で2.5pt増加している。背景には、仕事内容や職場環境に対する入社後のギャップをきっかけに、より自分に合った条件や環境を求めて転職を検討するケースがあると考えられる。

また、「40代以上」も、13.9%となり、2022年比で3.6pt増加した。理由としては企業のミドル層採用ニーズの高まりや、定年までの10～20年を見据えてキャリアを見直す価値観が個人に浸透しつつあることなどが挙げられる。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年4月13日 ニュースリリースより引用

転職平均年齢が最も高いのは「コンサルタント／不動産専門職」（37.0歳）、最も低いのは「販売／サービス系」（30.8歳）

転職者の年代別割合を転職前の12の職種分類別に見たところ、転職平均年齢が最も高いのは「コンサルタント／不動産専門職」（37.0歳）であった。

次いで「企画／管理系」（35.6歳）、「金融系専門職」（35.1歳）と続いた。これらの職種では、調査を開始した2022年以降、転職平均年齢が1.1歳～2.7歳上昇しており、「40歳以上」の割合が比較的高い点が特徴である。

一方、「販売／サービス系」は転職平均年齢が30.8歳と最も低く、20代の割合が高い職種となっている。これらの結果から、より幅広い年代で転職が行われている専門性や経験の蓄積が評価されやすい職種や、キャリアの初期段階で転職が活発な職種などの傾向も明らかになった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年4月13日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■対象者：2025年1月～12月の間に、「doda」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソン

■有効回答数：約6万件

＊調査結果の詳細は、＜ https://doda.jp/guide/age/ ＞を参照ください。

＊記事中の割合データは、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合があります。

出典：転職サービス「doda」 － 「転職者の平均年齢調査【2025年版】」 ■対象者：2025年1月～12月の間に、「doda」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソン■有効回答数：約6万件＊調査結果の詳細は、＜ https://doda.jp/guide/age/ ＞を参照ください。＊記事中の割合データは、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合があります。出典：転職サービス「doda」 － 「転職者の平均年齢調査【2025年版】」

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社