【官公庁オークション：プラモデル、フィギュア、トレーディングカードなど】 参加申込期間：4月14日13時～4月27日23時 入札期間：5月11日13時～5月13日23時 プラモデル関連 KSI官公庁オークションにて、プラモデルやフィギュア、トレーディングカードなどが出品されている。 今回出品されているものは、プレミアムバンダイ