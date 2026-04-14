プラモデル関連

KSI官公庁オークションにて、プラモデルやフィギュア、トレーディングカードなどが出品されている。

今回出品されているものは、プレミアムバンダイ限定ガンプラ「MG 1/100 ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション」「RG 1/144 ガンダムアストレア タイプ-F」などや、ガンダムフロント東京限定で発売されたガンプラ「HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）Ver.GFT」のほか、スピリテイルのスケールフィギュア「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢～リズver.」、TCG「ポケモンカードゲーム」よりカード単品や拡張パックなど、様々な商品が確認できた。

なお本オークションに参加する場合は、参加申込を4月27日23時までに行なう必要があり、入札期間は5月11日13時から5月13日23時までとなっている。

フィギュア関連

トレーディングカード関連

ミニカー関連

エアガン関連