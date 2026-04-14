KSI官公庁オークションにてプレバン限定ガンプラやフィギュア、トレーディングカード、ミニカーなどが出品中ポケモンカードのパックなども出品
【官公庁オークション：プラモデル、フィギュア、トレーディングカードなど】 参加申込期間：4月14日13時～4月27日23時 入札期間：5月11日13時～5月13日23時
プラモデル関連
KSI官公庁オークションにて、プラモデルやフィギュア、トレーディングカードなどが出品されている。
今回出品されているものは、プレミアムバンダイ限定ガンプラ「MG 1/100 ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション」「RG 1/144 ガンダムアストレア タイプ-F」などや、ガンダムフロント東京限定で発売されたガンプラ「HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）Ver.GFT」のほか、スピリテイルのスケールフィギュア「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢～リズver.」、TCG「ポケモンカードゲーム」よりカード単品や拡張パックなど、様々な商品が確認できた。
なお本オークションに参加する場合は、参加申込を4月27日23時までに行なう必要があり、入札期間は5月11日13時から5月13日23時までとなっている。
フィギュア関連
トレーディングカード関連
ミニカー関連
エアガン関連