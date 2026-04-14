13日放送のTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』では、「テレビのプロ・現役テレビマン103人のガチ投票で決定した「TBS平成バラエティ名場面ランキング」BEST15を発表。『ガチンコ！』の人気企画「ガチンコラーメン道」の“名シーン”が公開された。【動画】『ガチンコ！』名場面「神輿やないねんから！」本人が語る裏話“ラーメンの鬼”佐野実さんが、応募者たちに「このグループは、全員帰っていいよ！」と