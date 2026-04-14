『ガチンコ！』名シーン「神輿やないねんから」令和に放送→藤井さんの“今”も明らかに
13日放送のTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』では、「テレビのプロ・現役テレビマン103人のガチ投票で決定した「TBS平成バラエティ名場面ランキング」BEST15を発表。『ガチンコ！』の人気企画「ガチンコ ラーメン道」の“名シーン”が公開された。
【動画】『ガチンコ！』名場面「神輿やないねんから！」本人が語る裏話
“ラーメンの鬼”佐野実さんが、応募者たちに「このグループは、全員帰っていいよ！」と呼びかけると、応募者のひとりである藤井英次さんは「うまいラーメン作りたいんですよ」と食い下がる。佐野さんが「うまいラーメン作るとか関係ないよ。帰っていいよ。お前じゃ、無理」とするも、なおも藤井さんは食い下がり、佐野が「誰か、引きずり出して」とスタッフへと呼びかけた。
座っていたイスからまったく動かない藤井さんに対して、スタッフは2人がかりでイスを持ち上げて“強制退場”を試みる。イスに座ったまま運ばれていく藤井さんが「ちょ、ちょっとやめてください。神輿やないねんから」との“名言”を放つと、VTRを見ていた中島健人もたまらず爆笑した。
その後も、藤井さんが放った「残らせてください。先生、お願いします！オレはラーメンには胡椒はかけませんけど、命は賭けられるんです！」との名言もオンエア。さらに、テレビスタッフから藤井さんの今についても「佐野さんの教えを受けて、その後、見事店を持った藤井さんは、地元の滋賀県で今もラーメン店を続けています」と伝えられていた。
【動画】『ガチンコ！』名場面「神輿やないねんから！」本人が語る裏話
“ラーメンの鬼”佐野実さんが、応募者たちに「このグループは、全員帰っていいよ！」と呼びかけると、応募者のひとりである藤井英次さんは「うまいラーメン作りたいんですよ」と食い下がる。佐野さんが「うまいラーメン作るとか関係ないよ。帰っていいよ。お前じゃ、無理」とするも、なおも藤井さんは食い下がり、佐野が「誰か、引きずり出して」とスタッフへと呼びかけた。
その後も、藤井さんが放った「残らせてください。先生、お願いします！オレはラーメンには胡椒はかけませんけど、命は賭けられるんです！」との名言もオンエア。さらに、テレビスタッフから藤井さんの今についても「佐野さんの教えを受けて、その後、見事店を持った藤井さんは、地元の滋賀県で今もラーメン店を続けています」と伝えられていた。