私はミユキ（49歳）。義両親が70代後半になり、旦那のカズオが「家を売って義実家に同居する」と言い出しました。しかも義父の姉であるスズさんを高齢者施設から引き取って、その財産をもらおうと企んでいるようです。スズさんは聡明で優しい人だから、絶対にその話には乗らないと思いますが……施設へ会いに行くというので、私と娘のモモも同行しました。スズさんは冷静に切り返し、お金目当てと見抜かれた義両親と旦那はそそくさ