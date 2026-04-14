ドウシシャは4月中旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の公式限定カラー「スモーキーブルー」セットの新ラインアップとして、はじめての1人暮らしに最適な「evercook fit IH対応 フライパン3点セット」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。●取っ手が取れるから、くらしにフィット「evercook f