佐々木ほのかが、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。 佐々木ほのか「BOMB」5月号 豊田ルナ「BOMB」5月号 限定版の裏表紙は佐々木ほのか 限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなったその姿、たわわなビキニもより一層魅力的に。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙