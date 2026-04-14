「プラグマタ」公式Xアカウントは、4月15日9時に最新トレーラーを公開することを予告したポストを投稿した。 投稿されたポストには、新キャラクターらしき姿が映し出されている。 「プラグマタ」は4月17日にPlaystation 5、Xbox Series X|S、Steam、4月24日にNintendo Switch 2 にて発売予定だ。 （文＝リアルサウンドテック編集部）