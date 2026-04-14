任期満了に伴う高畠町長選挙がきょう告示されました。これまでに新人と現職の2人が立候補を届け出ていて、この2人による一騎打ちの公算が大きくなっています。 【写真を見る】高畠町長選挙きょう告示現職と新人の一騎打ちが濃厚（山形） 高畠町長選挙に立候補しているのは、届け順に、新人で前の町議会議員、山木義昭さん（68）と、現職で2期目を目指す高梨忠博さん（77）の2人です。 無・新山木義昭候補「この高畠町を、