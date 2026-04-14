MicrosoftがSurface LaptopおよびSurface Proの現行モデル全般を対象に、大幅な価格改定を実施しました。この措置は世界的なメモリ供給の制約と部品コストの高騰に対応したもので、主力製品の開始価格は2024年の発売当初と比較して500ドル(約8万円)も上昇しています。Microsoft reveals major price increases for all Surface PCs as RAM crisis continues: Flagships now $500 more expensive than at launch | Windows Centralh