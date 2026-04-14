子どもたちを熱中させているオンラインゲーミングプラットフォームのRobloxが、新しい2種類のアカウントを2026年6月から導入予定であることを発表しました。新システムでは年齢確認やペアレンタルコントロール、モデレーションなどがフレームワークに統合されることになります。Roblox Introduces New Age-Based Accounts and Expanded Parental Controls for Users Under 16 | Robloxhttps://about.roblox.com/newsroom/2026/04/i