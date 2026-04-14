○フィリーズ13−7カブス●＜現地時間4月13日シチズンズ・バンク・パーク＞シカゴ・カブスがフィラデルフィア・フィリーズとの敵地カード初戦に大敗。鈴木誠也外野手（31）は「3番・指名打者」でフル出場し、今季初打点を記録した。カブスは先発右腕ハビエル・アサドが昨季ナ・リーグ2冠のシュワーバーに2打席連発を許すなど、5回途中9失点の大炎上。韓国球界から5年ぶりのメジャー復帰を果たした左腕チャーリー・バ