新搭載されたフォトページ Blackmagic Designは、動画編集ソフト「DaVinci Resolve 21」を発表した。「ハリウッド最先端のカラーツールをスチル写真に適用できる」というフォトページが新登場するほか、AIツール、モーショングラフィックスエフェクト、Fairlightフォルダートラックといった新機能も盛り込まれている。現在、パブリックベータ版が公式サイトで公開されている。