〈新キャラクターに原菜乃華さんを起用、香薫の“香り高さ”を表現〉プリマハムは20日から、同社のロングセラー商品「香薫あらびきポーク」(以下、「香薫」)の新TVCMの放映を開始する。俳優の原菜乃華さんを起用した「かおりの香薫編」(30秒/15秒)では、焼き上がりの香ばしさ、「薫り」に思わず表情がほころぶ様子や、一口食べた瞬間に「香り」が広がり、自然と笑顔がこぼれるシーンを通して、「香薫」の“香り高さ”や“口いっぱ