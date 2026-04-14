米5キロと漬物を…窃盗の疑いで逮捕 スーパーから米5キロと漬物を盗んだとして鹿屋市の男（28）が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは鹿屋市の会社員の男（28）です。 鹿屋警察署によりますと男は、今月1日の午後6時ごろ、鹿屋市内のスーパーでコシヒカリの米5キロとたくあん漬け1パックあわせておよそ5400円相当を盗んだ疑いがもたれています。 「たくあん漬けは盗んでいない」容疑を一部否