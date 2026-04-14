4月13日（現地時間12日）、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズはレギュラーシーズン最終戦となるユタ・ジャズ戦を迎え、131－107で快勝。53勝29敗のウエスタンカンファレンス4位でプレーオフ進出へ駒を進めた。 レイカーズで5シーズン目となった八村は、68試合に出場し1試合平均28.3分のプレータイムで11.5得点3.3リバウンドをマークした。また、フィӦ