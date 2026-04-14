米オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）＝3月11日、ワシントン/Kylie Cooper/Reuters/File（CNN）米オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）宅に火炎瓶が投げ込まれた事件をめぐり、当局は13日、これを投げ込んだとされる男が殺人未遂と放火未遂の罪に問われていると明らかにした。米連邦捜査局（FBI）が13日に提出した訴状によると、テキサス州出身のダニエル・モレノガマ被告（20）は10日夜、アルトマ