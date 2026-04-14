「私が目指すのは、国でも地方でも選挙に勝ち続ける強い自民党をつくることだ」【もっと読む】地方での「高市効果」に限界か…東京・清瀬市長選で自民現職が共産候補に敗れる衝撃12日の自民党大会でこう演説した高市早苗首相（自民党総裁）が、その当日の夜に手痛い敗北だ。高市人気の無党派層が多い東京で、先月29日の清瀬市長選に続き、12日投開票だった練馬区長選でも自民推薦候補が敗れた。自民が推薦した尾島紘平氏（37）