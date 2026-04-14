満開の桜も散り、「もう今年の桜は終わりか……」と、ちょっとさみしい気持ちになっている人も多いのではないでしょうか。今年は見ごろのタイミングで雨の日も多く、「お花見に行けなかった！」という人もいるかもしれません。ちなみに、桜の時期に降る雨は「桜雨」や「桜流しの雨」、曇り空は「花曇り」と呼ばれることも。昔から桜と天気は、切っても切れない関係だったようです。とはいえ、まだまだ終わりではありません