とちぎテレビ ４月から自転車の交通違反に対して、反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取り締まりが始まったことにあわせて、１３日の朝、鹿沼市の高校では自転車で通学する高校生に、交通ルールを守るよう呼びかける啓発活動が行われました。 自転車の交通違反に対する「青切符」による取り締まりは、携帯電話を使用しながらの運転や信号無視などの交通違反に対し、反則金の納付が通告される制度で、