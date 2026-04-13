とちぎテレビ ４月から運用が始まった自転車の交通違反者に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」制度を悪用し１２日、小山市の男性が現金１万５千円をだまし取られる被害に遭いました。 警察によりますと、こうした手口の詐欺事件は栃木県内で初めてになるということです。 １２日午前８時ごろ小山市小山で市内に住む４３歳の男性が信号機のある横断歩道を自転車で通行した際、近くに止まっていた白の乗用車