とちぎテレビ 「春の交通安全県民総ぐるみ運動」に合わせ、那須塩原市で１１日、世界のスーパーカーによるパレードが行われ、交通安全を呼びかけました。 フェラーリやランボルギーニ、ポルシェなど憧れのスーパーカーがおよそ３０台、ずらりと並びます。 那須塩原市のまちなか交流センター「くるる」で開かれた「スーパーカーフェス」