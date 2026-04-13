とちぎテレビ 大田原市の放牧場で市内の酪農家の乳牛を受け入れる入牧が４月１３日から始まりました。 放牧が始まったのは大田原市湯津上の大野放牧場です。 面積およそ２８ヘクタールの広さと適度な起伏があるこの放牧場では、乳牛・肉牛の丈夫な体を作ろうと毎年この時期から秋まで放牧を行っています。 １３日は市内の２軒の酪農家が育てる生後５カ月を過ぎた乳牛１６頭が入牧し１頭ずつ体の大きさや体重