「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が初回の第１打席で左翼席へ２試合連発となる先制の５号２ランを放った。打球速度１８７キロは今季ＭＬＢで最速となった。無死三塁の絶好機でカウント２ボールからの３球目、菊池が投じた真ん中に甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えたジャッジ。確信歩きの一撃は打球速度１８７キロ。今季のＭＬＢで最速となったことをＭＬＢ公式