NHK「豊臣兄弟！」では、戦国大名・浅井長政が義兄の織田信長を裏切るシーンが描かれた。大河ドラマでは定番のシーンだが、そもそも長政はなぜ信長に反旗を翻したのか。ルポライターの昼間たかしさんが、史実に迫る――。■ついに裏切った「浅井長政」NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、信長（小栗旬）の天下取りの日々と、その過程で次第に出世していく藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）の姿が描かれている。4月12日に放送