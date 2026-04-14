韓国の7人組グループ・BTSが、雑誌『Rolling Stone』の全世界16ヶ国版の表紙をジャックする。日本では、BTSを表紙に起用したスペシャル号となる完全翻訳版『Rolling Stone Japan vol.35』8月号（CEミュージッククリエイティブ）が、6月25日に発売される。【ライブ写真】ダンサーたちと韓国的な演出を見せたBTS個別ショットも本企画は、米Rolling Stone誌の国際版である全16ヶ国すべてにおいて表紙およびカバーストーリーを展