JR中央線・武蔵境駅前にある「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」。丸みをおびたデザインのしゃれた建物で、図書館としてだけでなく、生涯学習支援、市民活動支援、青少年育成の機能を統合した複合公共施設だ。年間の利用者数は160万人を超える。昨今、図書館は人が集う“サードプレイス”としても注目を集めているが、15年前の開館当時は珍しかったはずだ。「武蔵野プレイス」をきっかけに武蔵境に引越してきた利用者、運