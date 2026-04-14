パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年4月10日、自身のインスタグラムを更新。笑顔でケーキを作る姿を披露した。ショートケーキ作りに挑戦角田さんは、洋菓子店「Atelier Y（アトリエ ワイ）」とのコラボ企画を実施。「Atelier Y（アトリエ ワイ）」が書き込む形で、「この度、Atelier Yが柔道家角田夏実さんのYouTube チャンネルに出演致しました」と報告し、エ