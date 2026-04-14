父と娘のお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラが13日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。 【写真】めっちゃキレイに！ 21歳のレイラすっかり大人女性のたたずまい レイラは「本日発売のヤングマガジンさんにて、すずとのペアグラビアが掲載されております♡すずとは3度目！ 毎回撮影が楽しくて幸せなんです」と明かす。すずとはインフルエンサ