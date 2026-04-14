父と娘のお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラが13日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。



【写真】めっちゃキレイに！ 21歳のレイラ すっかり大人女性のたたずまい

レイラは「本日発売のヤングマガジンさんにて、すずとのペアグラビアが掲載されております♡ すずとは3度目！ 毎回撮影が楽しくて幸せなんです」と明かす。すずとはインフルエンサーの夏芽すず。2024年の秋に「ヤンマガ」初共演を果たしたが、当時のX(旧ツイッター)で高校のクラスメートであることを明かしており、夏芽のTikTokにも度々登場している。



「今回は、日本の四季を楽しもう ～すずれいらを添えて～という感じです」とコンセプトを説明。アップしたのは双丘の大部分があらわになったクリスマスコスに、プールではじけるショット、ベレー帽をかぶって部屋で寝そべる姿など、まさに季節を満喫させるカットがずらり。



「誌面発売と同時に、デジタル写真集『365日、きみと。』も発売開始しました！ 色んな季節のかわいい姿をお届けできると思います」とアピールしたレイラ。続けて「ぜひそちらもチェックしていただき、私たちと四季、過ごしましょう♡♡ 私は強制的に、今年もすずと過ごしたいと思います…」と仲の良さをうかがわせる言葉で結んだ。



2005年生まれのレイラは、父の池田57CRAZYとのコンビ・完熟フレッシュで出演した2018年元日の日本テレビ「ぐるナイ おもしろ荘！今年も誰か売れてSP」で注目を浴びた。当時は12歳だった。今年3月1日に21歳の誕生日を迎えている。小学生から活躍しているだけに、ファンからは「大人になったね」「可愛くなりすぎ」といった声も。「す、すごぉおおおおい」「永久保存しました」など“成長”ぶりに驚きのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）