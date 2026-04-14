ボーフムMF三好康児が1ゴールを挙げ4-1の勝利に貢献ドイツ2部VfLボーフムに所属するMF三好康児は、第29節のブラウンシュヴァイク戦の前半アディショナルタイムにゴールを決め、4-1の勝利に貢献した。一瞬の判断が光った正確なフィニッシュや、ゴール後に流れた音楽にファンは注目している。前半アディショナルタイム、右サイドの三好は中央のFWフィリップ・ホフマンにパスを出す。ホフマンはシュートを打とうとするが、DFに寄