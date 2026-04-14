1980年代、日本のパソコン市場はNECが支配していたが、その成功モデルはやがて限界を迎える。どのようにして復活を遂げたのか。東洋経済記者の山川清弘さんは「PC事業での敗北があったからこそ、同社は新たな武器で世界一にたどり着けた」という――。（第2回）※本稿は、山川清弘『教養としての 三菱・三井・住友』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Sundry Photography※写真はイメージです - 写真＝iS